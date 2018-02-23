走出家暴陰影成人民保母 昔日封閉少年發願助人

2018-02-23 00:02

〔記者李立法／屏東報導〕23歲的劉宇崴幼年生活在家暴陰影中、被迫轉學10多次，叛逆期遇上警界退休家暴官陳玫如，愛與關懷激勵劉宇崴走出封閉，發奮讀書考取警職，身為人民保母的劉宇崴，願以己例幫助迷途少年走回正軌。

劉宇崴高中時期與陳玫如兒子同班，因過於節儉，連用過的衛生紙都捨不得丟，引起陳玫如注意，透過兒子同學聚會時機接觸，得知劉宇崴與原生家庭疏離，經常被迫轉學，因阿公收留才獲得喘息。

從警職退休後擔任法院少輔志工的陳玫如常邀請宇崴及班上同學到家中作客，讓宇崴感受到宛如家庭般的溫暖，逐漸敞開心胸，願意與人互動，陳玫如常找機會開導宇崴，放下怨懟，消弭親子間的鴻溝。

劉宇崴受到感化，得知陳玫如曾經是屏東警界模範家暴官，協助無數迷途青少年找回自我，遂以陳玫如為榜樣，希望未來也能成了一名傑出的人民保母，幫助弱勢及受迫者，他努力讀書，順利考取警專，前年畢業後，派任台北市中正一分局服務，實現當警察夢想。

劉宇崴說，幼年時身心受罰是家常便飯，連上廁所都被限制，他對家庭的恐懼，連睡覺都會作惡夢，直到擔任警職後，才逐漸淡化傷痛，在阿公及玫如姨的鼓勵下，他提起勇氣回家，探望久違的父母。

陳玫如說，經過近兩年警職實務歷練，宇崴思慮變得成熟，願意回到他視為畏途的原生家庭，難能可貴，宇崴從小在親情的缺憾下，還能保有上進的心，努力追求人生目標，這位年輕人民保母的例子，值得迷途知返的孩子借鏡。

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