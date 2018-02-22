毒販用APP叫快遞送貨 兼差上班族意外觸法

台北保大員警在重陽橋下盤查，意外發現兼職快遞員的戴姓男子，涉嫌幫毒販送貨。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

2018-02-22 18:19

［記者陳恩惠／台北報導］沒想到快速、便捷的APP快遞服務，竟成為毒販犯罪工具！台北市一名上班族戴先生，閒暇時騎機車兼差送快遞，沒想到遇上台北市保安大隊酒測攔查，驚見他受托運送的小包裹有異，打開赫然發現內藏海洛因的毒餅乾，警方依訂單送貨及收貨人去電清查，對方馬上斷線失聯，儘管戴姓男子頻頻喊冤，仍得依「持有毒品」罪名送辦，讓他氣得大罵：兼差不成反觸法！

保大第一中隊小隊長王凱弘，本週一（2月19日）晚間9時45分率另7名員警，一同在北市士林區中正路653號重陽橋下進行路檢盤查，28歲戴姓男子騎車行經隨機被攔下，由於戴男神情慌亂，警方於是請他停車靠邊配合，他也自動打開機車置物箱供檢視，有員警眼尖，發現有個未寫姓名的牛皮紙袋，於是起疑詢問。

「喔，那是幫客人送的貨啦！」戴男說明，他平常在公司擔任品管員，下班時間兼差當快遞員，所以不用穿制服，員警再問「紙袋上怎麼沒有任何文字、標示或是送貨單？」戴繼續解釋，他是根據物流公司的手機APP，依訂單客人的指示與需求前往收、送貨，為了取信員警，他拿出手機開啟司機版的物流APP澄清。

但員警們的第六感還是覺得有異，經與戴男溝通並取得同意後，員警當面將牛皮紙袋打開，發現裡面裝著1個透明的塑膠拉鍊包，目視裡面只裝了3小包餅乾，但其中1包卻是拆過的，還用透明膠帶黏貼，員警於是將那包拆過的餅乾包打開，赫然驚見裡面藏著2小包重達0.52公克的海洛因毒品，戴男當場傻眼。

警方調查，戴男無任何素行資料，供稱為了提高收入，利用下班及放假時間兼職快遞工作，而他是透過APP平台，自行挑選決定是否接單送貨，依送貨距離長短來收取費用，至於貨品的內容卻是一概不知，由於物流公司僅提供平台也不經手貨物，所以他並沒有一般快遞公司的簽收單及送貨單等相關文件。

戴男供稱，當晚前往新北市蘆洲區有名「小風」女子下訂單，原要求他將紙袋送到北市的民生社區給名叫「葉子」的客人，但取貨之際，「小風」突然改變送貨地點，表示「葉子」已外出，要他改送北市東區。

警方為了清查毒品來源，立刻依戴男手機的物流APP訂單內容，記載的送、收貨人電話進行聯繫，卻無人接聽，甚至不久後全部關機，雖然戴男喊冤，不過他持毒事證明確，依毒品案送辦，至於後續則交由士林警分局繼續偵辦。