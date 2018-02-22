通緝犯不爽房東 丟信號彈逞兇被逮

鐘姓、黃姓通緝犯與林姓女毒蟲到秦姓房東家中嗆聲，丟擲信號彈，警方逮回3嫌。（記者吳仁捷翻攝）

2018-02-22 17:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕通緝犯鐘翔宇因與秦姓房東有租屋糾紛，鐘嫌憤而找來也被通緝的黃煒銘、林姓女毒蟲，到秦男住處找麻煩，雙方一言不合，鐘嫌掏出信號彈朝秦男住處丟擲，警方獲報12小時內逮人，抓回鐘嫌等3煞，全案依公共危險、恐嚇等罪嫌送辦。

新北市板橋文化路一處民宅，20日深夜11時24分許傳出3名惡煞上門嗆聲，29歲通緝犯鐘翔宇與36歲黃姓同夥、32歲林姓女子等3人向秦姓房東嗆聲，鐘嫌因積欠房租，不滿被房東催討，一言不合，鐘嫌點燃預藏的信號彈，在房東家中點燃，因屋內有老人，被竄出的煙霧嚇壞，鐘嫌等人行兇後，坐上林女座車逃往新莊。

警方獲報展開查緝，發現鐘嫌因毒品案被新北及基隆地檢署發布通緝，黃嫌也是通緝犯，警方以車追人，循線在板橋大明街逮人，在鍾男身上起出還沒使用的信號彈，被通緝的黃男因擔心通緝被押解歸案，冒用胞弟資料應訊被識破，再吃上偽造文書官司；警方在林女隨身包搜出2個吸食器、磅秤。

警方將鐘嫌、黃嫌與林女被依恐嚇及公共危險罪嫌送辦，持有信號彈依社維法裁處，也將通緝的2嫌押解歸案。

鐘姓、黃姓通緝犯與林姓女毒蟲到秦姓房東家中嗆聲，丟擲信號彈，警方逮回3嫌；圖為犯案車輛。（記者吳仁捷翻攝）

鐘姓、黃姓通緝犯與林姓女毒蟲到秦姓房東家中嗆聲，丟擲信號彈（見圖），警方逮回3嫌。（記者吳仁捷翻攝）