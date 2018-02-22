補習班過馬路不走有號誌斑馬線 車禍女童父母怒求償

2018-02-22 17:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名6歲女童放學後由補習班老師帶領到補習班上課，卻在過馬路時被史姓機車騎士撞上，造成骨折、腦水腫等傷害，女童父母除對史男提告，也質疑補習班未帶女兒走有紅綠燈號誌的行人穿越道，亦需負連帶責任，要求一併賠償162萬元；新北地院法官認定，是史男未禮讓行人釀車禍，今判補習班無需賠償，僅判史男須賠償女童及其父母共52萬元，可上訴。

女童父母指控，前年1月，女兒國小放學後到這間音樂語文短期補習班上課，補習班老師帶女兒從學校到補習班，卻未行走在有紅綠燈的斑馬線，害女兒被史姓機車駕駛撞傷，導致骨折、腦水腫等傷害，認為補習班提供服務包含接送放學的補習班學員到補習班上課，補習班已違反消費者保護法。

女童父母說，車禍發生後，女兒開始害怕面對人群，個性變得暴動，半夜常被惡夢驚醒，看到馬路或車子都會害怕，因此要求補習班與史男連帶賠償女兒醫藥費12萬元、精神慰撫金100萬元，與他們各25萬元。

補習班主張，帶女童從學校五號門前斑馬線過馬路，已善盡保護輔導責任，因史男闖越馬路才害女童車禍，事故發生後女童一週後便正常上課，並無受到驚嚇，女童母也持續上班，補習班已有給付女童醫療費與慰撫金。

法官認為，史男因未禮讓女童先行，閃避不及撞上女童，與補習班有無帶著女童走有紅綠燈的斑馬線，難認有因果關係，判補習班不需賠償，有過失的史男需賠償女童32萬元及女童父母20萬元。