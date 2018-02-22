手機留家中！女子獨遊失聯 「父子斷崖」墜崖亡

2018-02-22 17:16

〔記者謝介裕／南投報導〕墜崖事件又一樁！

台北市1名20多歲的莊姓女子，獨自前往南投縣東埔溫泉區遊玩後失聯，今被發現在知名景點父子斷崖墜落，警方偕同山警在其掉落的白色鞋子周邊，以繩索垂降深入約40公尺的溪谷後，發現莊女身影，但早已氣絕多時，究竟是墜崖意外？還是另有原因？有待檢警會同法醫進一步調查釐清。

南投警方調查，莊姓女子親友昨日向台北警方報案，指莊女因心情不佳，告知家人要獨自前往南投縣東埔溫泉區遊玩後，便與家人失去聯繫，因手機留在家中，無法定位，加上莊女曾萌生尋短念頭，更令人擔憂不已，家屬除了報警，也請網友幫忙協尋。

南投警方漏夜接獲台北警方通報後，今日一早便展開搜尋行動，迄上午9時許，在父子斷崖邊坡發現1只白色鞋子後，警方隨即群呼山警冒險深入溪谷，順利找到莊女的遺體，並運送至名間殯儀館，同時通知其家人到案，以便早日釐清案情。

父子斷崖又稱「父不知子斷崖」，位於八通關古道入口，係風化頁岩的大崩壁景觀，因地形險惡，經常落石不斷，因而有個傳神的名稱，意味著即便是父子兩人同行至此，也無法互相照應，險峻程度可見一斑，玉管處表示，目前斷崖部分路段已施設山友攀握的護欄、棧道等設施，大幅提高攀登健走安全，但仍呼籲山友小心慎防意外發生。

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