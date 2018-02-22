人妻翻到記憶卡…老公上摩鐵「消耗體力」 小三嬌喊腰好痛

2018-02-22 17:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子與陳姓女子是夫妻，陳女到車上找童歌光碟，要播放給兒子聽，意外發現一張行車記錄器的記憶卡，一播竟是丈夫與小三林姓女子的鹹濕對話，包括張男帶林女去「消耗體力」，雙方互訴「飢渴」、「要你，隨時都可以要」、「很爽喔」等等，陳女怒告妨害婚姻罪，張男辯稱到汽車旅館只是運動看電視，並未發生性關係，鹹濕對話都是開玩笑，台中高分院不採信，依通姦罪判處張男徒刑6月確定，可易科罰金。

判決書指出，2015年4月5日晚間，張男的元配陳女到車上拿童歌光碟給兒子聽，見光碟收納盒掉落一張行車記錄器記憶卡，她好奇播放記憶卡的檔案，竟是同年月4日上午至晚間，張男驅車載著小三林女，於南投縣市、台中市區行駛時的鹹濕對話。

檔案顯示，張男與林女在車內打情罵俏，張男說「我唯一記得的就是妳穿丁字褲」、「我們就一個禮拜的量一次用掉」、「很爽啊」、「妳晚上是不是有一次很大聲，害我差點忍不住一起去了？」，林女則說，「你開心，我也要開心啊」。

兩人中午用餐後，張男說，「該去消耗體力了」，隨即將林女載到台中市找汽車旅館，林女告訴張男，「我就饑渴」，張男也答覆「現在很饑渴」、「來啊脫啊」，林女解開衣服扣子抓癢，張男還說，「不用穿啦，妳等一下就要脫啦」，更戲稱沒穿胸罩的林女，綁安全帶會「激凸」、「妳是C CUP不是嗎？」

兩人於同日下午找汽車旅館的途中，張男說他不喜歡用保險套，記憶卡還有兩人驅車進出汽車旅館的畫面，以及完事後，林女在車內說「我現在腰很痛」。

陳女控告張男與林女妨害婚姻罪，檢方僅起訴張男，林女不起訴，台中地院一審依妨害婚姻之通姦罪判決張男徒刑6月，可易科罰金18萬元。張男上訴二審，辯稱他與林女並未發生性關係，到汽車旅館是做運動、看電視與洗澡休息，林女在國外唸書，言行比較開放，鹹濕對話是開玩笑。但台中高分院卻認為，性交是隱密私諱之事，不是只有抓姦在床才能證明，綜觀上述對話，有露骨討論性事情節，足以認定並非開玩笑，而是發生過性關係，據此駁回上訴，維持6月徒刑，全案判決確定。