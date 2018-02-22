消防局旁設「鏈豆仔」職業賭場 查扣賭資114萬元

警方從賭場帶回49人。（記者詹士弘翻攝）

2018-02-22 16:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕最危險的地方就是最安全的地方？雲林一處職業賭場就開在雲林消防局後方，在春節期間聚賭，警方今天凌晨動員近60名員警出擊，帶回49人，現場查扣114餘萬元鉅額賭資及改造槍彈、毒品等相關證物，分別依賭博、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品等罪嫌移送法辦。

雲林縣警察局接獲情資，指雲林消防局附近一家KTV旁的鐵皮屋設有大型職業賭場，22日凌晨調集斗六、斗南、西螺、虎尾分局及保安隊員警，持雲林地方法院搜索票，分組進行埋伏、蒐證、查處，凌晨2時許以優勢警力突入現場，控制現場把風人員後，在鐵皮屋內，查獲王姓賭場主持人及賭客等共計49人。

警方在現場扣得賭具俗稱「鏈豆仔」、把風工具無線電及監視器系統、點鈔機及賭資114萬8600元等相關證物，現場並查獲K他命毒品39.318公克、改造手槍1支、改造子彈10顆。

警方指出，「鏈豆仔」類似骰子，但有6個面，分別寫有將士象陣馬砲，賠率是一賠四，帶回的49人中，有5人是工作人員，其中有一人持改造手槍、一人持有毒品，有15人承認賭博。

職業賭場使用「鏈豆仔」當賭具。（記者詹士弘攝）