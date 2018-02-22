乞討哥討錢買菸酒 網友：給他會要到天荒地老

2018-02-22 16:08

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹火車站周邊近期出現一名留鬍子、身材壯碩的乞討哥，他會隨機向民眾搭訕，以飛快速度出示殘障手冊乞討金錢，討到錢後，再去買菸、酒、檳榔，有網友看不下去，將乞討哥拍照PO網，呼籲民眾當心同情心遭利用。

警方指出，目前尚未接獲民眾報案，乞討行為雖屬你情我願，但「社會秩序維護法」第82條第一項明訂，「於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者」，可處3日以下拘留，或新臺幣1萬2千元以下罰鍰。警方會密切注意該名男子的行為，先進行柔性勸導，呼籲民眾若遇到類似情況，可盡快與警方聯繫。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，並附上照片，指該名乞討哥會在「新竹火車站內外出示殘障手冊跟路人乞討金錢，隨後再拿錢去買菸、酒、檳榔，為了他的健康著想，呼籲民眾不要給他錢」，以免愛心遭利用。

不少網友對這名乞討哥的行為感到反感，紛紛留言「太多這種人了，利用別人的愛心去做別的事」、「他常常去買檳榔.....」、「 我也遇過，給他後他會一直要一直要一直要到天荒地老」、「前天去新竹還來敲我車門，還好有鎖。」

但也有網友卻認為，「也許他有隱疾病痛，需要靠酒精暫時壓抑疼痛，也許有他不為人知的故事。」

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