兒子騎車未禮讓行人 阿火師演布袋戲提醒宣導

警方以另類的布袋戲偶交安宣導提醒民眾，行人優先的重要性。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2018-02-22 13:55

〔記者許國楨／台中報導〕布袋戲師父阿火師日前到派出所泡茶聊天，無意中發現一起機車騎士未禮讓行人的交通事故，騎車主角竟然是兒子「小明」，他對於自己忙著賺錢疏於教育兒子感到很「歹勢」，主動藉由布袋戲偶微電影表演讓警方po到臉書，以另類的交安宣導提醒民眾，行人優先的重要性。

警方說，阿火師是當地士紳，平時熱心助人喜好作公益，只要鄉里有需要一定一馬當先出錢出力，與第五分局各派出所互動關係良好，今年農曆過年前到派出所泡茶聊天時，剛好所內受理一件交通事故，當員警調閱監視器還原真相時，阿火師一眼就認出騎乘機車未禮讓行人的騎士竟是兒子「小明」，自己卻全被兒子蒙在鼓裡，當下覺得非常不好意思。

阿火師對於自身忙碌布袋戲演出、賺錢，卻因此疏忽教育兒子要遵守交通規則的重要性，導致因此發生交通事故感到很「歹勢」，主動提出義務配合並指導警察同仁以布袋戲偶拍攝交安宣導的微電影，劇情則以自己兒子做為案例，藉由生動活潑布袋戲偶傳神的演出對話，達到另類交安宣導的目的，同時由分局將微電影po到臉書，除呼籲民眾路口淨空，行人優先的重要性，也提醒大家遵守交通秩序等相關規定，才能減少交通事故發生。

同時由分局在107年重要節日安全維護期間將微電影po到臉書，除呼籲民眾路口淨空，行人優先的重要性，也提醒大家遵守交通秩序等相關規定，才能減少交通事故發生。

相關影音