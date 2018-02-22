院檢霹靂火續集！承審法官換人 交保金多6萬

「法官頭腦是否不清楚？」衍生爭議的性剝削案，今重開羈押庭，被告9萬元交保。（記者顏宏駿攝）

2018-02-22 14:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕日前引爆彰化院檢霹靂火的一起兒少案件，檢方事後不服裁定提出抗告，台中高分院撤銷原裁定，發回彰化地院重新審理，今天彰化地院重開羈押庭，改由女法官林怡君主審，經近4小時的庭審，法官將交保金提高為9萬元；對此裁定，彰化地檢署表示，將在收到裁定書後再決定後續作為。

彰化地檢署檢察官莊珂惠日前偵辦一起吳姓男子涉嫌誘騙未成年少女拍裸照案件，發現吳男透過臉書尋找「正妹」，被害女子被其花言巧言騙得團團轉，以為遇到「暖男」，吳男繼續要求對方自拍裸照傳給他，進一步「約砲」，少女若不從，即被恐嚇「把妳的裸照散播到網路」，清查發現已有20多名少女受害，檢方發動搜索，查扣電腦硬碟，裡面有50多名女子的裸照待清查。

由於被害者被不乏未滿16歲少女，加上電腦硬碟裡面的裸照少女身分仍未全部確定，檢方決定羈押。

本月2日彰化地院召開羈押庭，法官陳彥志認為無羈押必要，裁定3萬元交保，莊珂惠為此不滿質疑：「法官是否頭腦不清楚？」陳彥志氣得要求道歉，否則就要法警當場依侮辱公署罪逮捕，此事引起司法界譁然，更驚動院檢雙方高層出面調解。

事後檢方不服該起案件裁定提出抗告，台中高分院撤銷原裁定，發回彰化地院重新審理，彰化地院今天重開羈押庭，改由女法官林怡君主審，經近4小時的庭審，法官將交保金提高為9萬元。

今天羈押庭從上午9點40分，一直開到中午12時20分，法官林怡君裁定9萬元交保，被告律師柯志揚先步出法庭，他表示，因為沒有新的證據，法官做出這樣的裁定並不意外，記者追問，莊珂惠是否接受或情緒起伏，何志揚轉述說，裁定後，三方（法官、檢方、被告）都情緒平和。