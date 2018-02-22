7旬老夫妻火場毫髮無傷 成逃生應變宣傳片主角

路竹區某民宅凌晨傳出火警，1對老夫婦順利從火場逃生。（記者黃佳琳翻攝）

2018-02-22 13:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年12月底，1對家住路竹的7旬老夫妻，凌晨時分停放在家中1樓車庫的汽車突然起火燃燒，消防隊趕至現場時，火勢猛烈，原以為受困屋中的老夫妻可能遇劫，沒想到他們倆竟能在大火中毫髮無傷的存活下來；高市消防局第五大隊第一中隊特別製作現場3D還原影片，透過夫妻口述，講解火場中正確關門應變，讓自己及家人在大火中毫髮無傷的存活下來。

第一中隊指出，當時火警發生於凌晨4點左右，睡在一樓的70歲輕微中風老婦，睡夢中突然聽到一陣爆炸聲，起身察看，發現停放在車庫內的汽車已起火燃燒且有大量濃煙冒出，且濃煙由樓梯往上流竄，老婦立即在樓梯口持續大喊「火燒了!火燒了!」，喚醒仍在二樓熟睡的老伴。

二樓的老伴回覆起身後，老婦馬上跑出房外並撥打119求救，並持續大喊失火了，讓左鄰右舍能聽到火警訊息；受困火場2樓的老翁，起身開門發現大量濃煙由樓梯往上竄，立即退回房間關門，由側門至2樓陽台方向避難待救，最後由老婦引導鄰居架梯，在消防隊到場前成功將老翁救援至地面。

消防人員在撲滅火勢後，重回實地進行災後訪視，在老夫妻的同意下，製作相關火災案例影片推廣火警時正確應變，老夫妻分別口述火警當下時的應變，如何讓自己及家人如何在火警中存活下來。

高市消防局呼籲，火警發生當下的應變，第一時間發現火警的人員，一定要持續大喊「火燒厝！火燒厝！」讓家中所有人都知道發生火警；遭遇濃煙時，可先至有對外開口無對內開口的房間關門待救，請記得「見火就逃，濃煙關門」；該火警案件中，就是因為老婦第一時間發現，立即大喊通知家人及鄰居，老翁關門並至相對安全的陽台避難，才能在這場大火中平安的存活下來。

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