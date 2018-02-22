畢旅蓋棉被講鬼故事「偷摸摸」 狼師染指小六女童判5年

2018-02-22 13:11

〔記者張文川／台北報導〕台南市某小學謝姓男教師，多次性侵、猥褻同一名仰慕他的女童，畢業旅行時在床上講鬼故事，故意與她蓋同一條被毯，上下其手撫摸女童下體，深夜趁其他同學熟睡時，帶她到廁所性侵，女童直到升高中才說出口，學校協助報案，國小代課老師證稱曾在謝男的教學桌抽屜翻到一盒已開封的保險套；最高法院依6次對未滿14歲性侵罪、1次強制猥褻罪，將謝判刑5年定讞。

判決指出，女童2008年與謝老師發生關係後，和謝男「交換日記」，內文顯示女學生當時將謝男成偶像一般的崇拜，她寫道：「如果你問我，我有沒有想你？我會很肯定的說有，而且是想到快要坐不住的那種」，謝男更是露骨地回應：「想到坐不住…這形容詞會讓人很受不了ㄟ！還好，我克制自己的功夫還OK，不然早就流鼻血過多、失血休克了」。

多年後被害人長大報案，坦言當時覺得這段關係很奇怪，讓她很混亂，才停筆不再交換日記。

被害人指控，2009年謝男帶全班去畢業旅行時，第一晚深夜謝就趁同學都熟睡時，將她帶到旅館廁所戴保險套性侵；第二夜在房間講鬼故事，同學都在床上聽，謝男故意和她蓋同一條棉毯，讓她坐在他腿上，趁機在被毯下摸她大腿及下體，同學們都沒發現。

返回學校後，謝男變本加厲，多次在他住處、車上性侵她，女童畢業後才漸與謝男疏遠，但心靈受創，對男生極度反感敵視，直到高中交心的同學關心問她，她才透露國小曾被導師性侵的往事，校方得知後介入協助報警。

謝男辯稱與女學生只是「感情很要好」，絕未性侵。一審法官函詢該校，學校回覆指出，謝男2014年已離校，接手的代課老師整理謝男的教學桌抽屜，發現謝男與女學生的交換日記、一盒已開封的保險套。

謝男辯說是生理衛生講座用剩的教材，被學校行政人員栽贓陷害，法官查出小學五、六年級並沒有要用到保險套當教材的課程，且那盒保險套的製造日期是2005年11月 、有效日期2010年10月，與案發時間2009年吻合。

法官認定，被害女生所控屬實，因將謝男視為師長父執輩，以致遭誤導而誤認對謝男有愛意而合意任由性交、猥褻，謝男罔顧師道，戕害幼女身心，一、二審皆判謝男5年徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。