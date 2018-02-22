倒楣軍人誤信搞大前女友肚子 遭其現任男友連敲詐逾5百萬元

2018-02-22 13:03

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名郭姓男子得知曾姓女友和他交往前，曾與黃姓軍人發生性行為，竟謊稱自己是曾女老公，瞎掰曾女曾為黃男懷孕、拿掉孩子，恐嚇黃男「不是拖出去打一頓，就是剁掉手指，再來談賠償」，黃男心生畏懼，前後付出180幾萬元現金，郭食髓知味，又敲詐黃男簽下330萬元本票，黃不堪長期遭恐嚇勒索報警逮人，高雄地院一審將郭姓依恐嚇取財罪判刑1年2月。可上訴。

判決指出，郭男向黃姓軍人謊稱曾姓女友是他老婆，並瞎掰曾女與黃姓軍人交往期間曾懷孕墮胎，揚言要把黃的手指剁掉，2015年10月10日向黃男恐嚇100萬元得逞，同年11月10日又以他被戴綠帽很不爽，前次的賠償是給曾女的，還說他老大要把黃男抓出來打，黃男心生畏懼承諾給80萬元，當天先領4萬元給郭，事後又辦理軍貸80萬元給郭男。

郭男食髓知味，把黃男當肥羊，2016年2月29日又向黃男恫嚇，他老大看過黃男和曾女的性愛影像，很不高興，要替他向黃男討1千萬元，但被他擋下來，價格降為500萬元，他有一筆330萬元的錢，加上之前給的錢就夠。致使黃男陷於錯誤，應允再賠330萬元，並簽下本票，因不堪長期被恐嚇勒索才向鳳山警分局報案，全案才曝光。

這起案件在法院審理時，被告郭男坦承犯罪，並同意以分期給付新臺幣150 萬元和原告黃男成立和解，獲黃男同意法院對郭從輕量刑，郭男的辯護人也據此要求法院判處被告緩刑，不過，法院審酌被告正值青壯，不思憑己力謀生，竟以曾姓女友與其交往前曾與告訴人黃男發生性行為為由，屢次以恐嚇取財與詐欺取財方式迫使告訴人交付現金及本票供其使用，法益侵害甚大。

合議庭審酌被告犯罪危害社會程度非輕，為充分矯正其偏差觀念，仍有入監執行之必要，並無暫不執行為適當之情形，因此不予宣告緩刑，判處被告郭男1年2月有期徒刑。可上訴。