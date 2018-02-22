遇到公務員執行勤務 司進會：理直氣和先配合

2018-02-22 12:44

〔記者吳政峰／台北報導〕許多民眾遇到公務員執行業務，常因心生不滿、口無遮攔而涉嫌妨害公務，被送辦時還不知錯在哪，台灣司法人權進步協會22日指出，民眾遇到公務員執行勤務，最好先理直氣和先配合，如覺得權利遭受侵害，可事後尋國家賠償法請求賠償，千萬不要因一時衝動口出惡言，誤觸法網。

司進會表示，刑法設有妨害公務罪章，其中最常出現的就是第135條第1項規定「對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。」、第138條規定「毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。」、及第140條規定 「於公務員依法執行職務時，當場侮辱，或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或100元以下罰金。」

所以，當公務員穿著制服或出示證件表明身分，且明確告知正執行職務時，例如警員取締交通違規、依法維持秩序、環保人員取締違法傳單、廢棄物、衛生稽查人員稽查餐飲衛生時，或是消防人員執行消防檢查時，都是屬於公務員依法執行公務的範圍，如民眾心有不服而對公務員辱罵、恫嚇或出手拉扯、攻擊，甚至有毀損蒐證器材情形，司進會認為都有可能觸犯妨害公務罪。

司進會解釋，妨害公務罪章無非是希望公權力得以彰顯，公務員並非不會出錯，更非絕對之權威，民眾如對公務員執行職務有所不服，可依公務員執行職務根據的行政法規提請救濟，認為權利遭受侵害，亦可循國家賠償法請求賠償。

司進會建議，民眾如因一時言語動作失措而觸法網，導致最後有理說不清的僵局，實屬得不償失，建議理直氣和，才能身安體康。