中市惡火3死1重傷 鄰居聽到：命理師準媳驚恐大叫到沒聲音…

黃英發在命理界頗有名氣。（翻攝自黃英發臉書）

2018-02-22 12:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區清晨一場民宅惡火造成3死1重傷，死者除了承租該民宅，在命理界小有名氣的命理師黃英發外，還有與女友蘇意雯一起經營服飾店的小兒子黃文俊，這對情侶原本已論及婚嫁，沒想到竟遇此橫禍，令人不勝唏噓。

警方及消防人員調查，在這場火災中死亡的3人分別是70歲的黃英發及其33歲的小兒子黃文俊，以及黃文俊的31歲女友蘇意雯，黃英發的66歲妻子林美蓮雖及時脫困，但全身45％二度燒燙傷，經送醫插管治療中，目前尚未脫離險境。

經勘驗火場，發現1樓為神明廳及客廳，2樓則有3個房間，其中黃英發住在右後方房間，黃文俊、蘇意雯同住靠陽台左側的房間，林美蓮則住在右側房間，初步研判火災發生時，林婦先衝向一樓及時逃出，丈夫黃英發跑到林婦房間即因火勢過大逃生不及，至於這對情侶檔則是連逃生機會都沒有不幸命喪火窟。

黃家3兄弟中排行老二的黃文俊二哥到現場指認時向警方表示，弟弟及女友交往多年，女友已搬進家中同住並準備結婚，沒想到竟遇此橫禍！一名鄰居則說，當時火勢已竄燒至2樓，曾聽到受困2樓的蘇女一度驚恐大叫，但因火勢愈來愈猛，後來就沒有聲音了，令人遺憾。

據了解，黃家在該處租屋居住近10年，黃英發是命理師，經常出外幫人看風水，在命理界頗有名氣，之前曾在北部教書，擅長風水地理、卜卦、八字等，也曾受邀赴中國節目，他的學生上午趕到關切表示，在老師身上學到很多，尤其老師與師母為人都很親切，沒想到遇此橫禍。

至於黃文俊與女友蘇意雯在一中商圈開設潮牌服飾店，黃文俊常和女友一起穿自家衣服當MODEL行銷，也會透過臉書直播拍賣衣服，在一中商圈小有名氣。