強逼分手女友打兩「砲」還拍裸照 渣男判刑3年半

2018-02-22 12:25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名郭姓男子要求前女友復合被拒，竟涉嫌「霸王硬上弓」強脫女友衣物性侵連打兩「砲」，還以手機拍下被害女子臉部表情痛苦的裸照，高雄地院一審將郭男依強制性交罪，判刑3年6月。可上訴。

判決指出，被告郭男與被害女子「小A」（化名）原為男女朋友，郭男因不滿小A提出分手要求，於105年5月8日騎乘機車追逐小A，並踹倒A女機車；翌日上午7時許，見A女欲搭載么子上學之際，乃要求與A女母子同行，郭男騎乘機車搭載2人前往A子就讀之學校。在學校門口時，郭男伺機取走A女的手機，待A子上學後，隨即搭載A女前往高雄市英明公園商討分手事宜，雙方於爭執過程中，郭男將A子之健保卡丟入垃圾桶內，並將A女手機摔在地上（毀損部分均未據告訴）。

2人在公園爭執後，郭男將A女載往其前鎮區住處內要求復合，A女拒絕復合並要求離去，郭男要求與A女發生性關係，儘管A女拒絕並反抗，但仍強行脫去衣物後兩度性侵，並以手機拍下裸照2張（涉嫌妨害秘密部分亦未提告訴）。

郭男之後持續騷擾A女與家人，A女始於105年5月16日報警，並向高雄少年及家事法院聲請保護令。

郭男在高雄地院審理時，雖辯稱兩人是合意性交，並表示拍裸照有經A女同意，但皆遭否認，法官並從裸照中被害女子表情痛苦，認定他犯案屬實，依強制性交罪判他3年半。可上訴。