台南公寓清晨惡火 1男、1狗受傷送醫

2018-02-22 06:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區中華東路二段73巷內一處公寓5樓，於今天清晨5點許驚傳火災，大批消防人、車前往灌救，在5樓一房間內找到身上有燒燙傷、意識模糊的中年男性屋主（約30歲），全身50％臉部及腿部二度燒傷，由救護車緊急送往成大醫院急救。

火勢燃燒20分鐘後被消防人員撲滅，消防人員進屋仔細搜尋、未發現有其他人員受困，但接著發現有一隻寵物狗也被燒傷，消防員發揮人道精神將傷狗送往動物醫院治療，現場是一間小套房，起火位置在冷氣機附近，燒損面積約15平方公尺，失火原因由消防局進一步調查中。