熱炒店離職廚師 為討薪砍傷前老闆

2018-02-22 00:57

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區裕民路一間熱炒店，昨晚近10點時驚傳民眾打架濺血，50歲謝姓男子因追討薪資，預藏刀械到前老闆53歲周姓男子店內嗆聲，謝男見周男持刀揮舞，一怒之下上前奪刀時左手手掌遭砍傷，周男行兇後逃離現場仍遭逮捕，目前警方正漏夜偵辦中。

據了解，開設熱炒店的周男原本與謝男為主僱關係，兩人不但是工作夥伴還曾共同投資，謝男平時表現尚可但愛喝酒，酒後經常亂發脾氣影響店內生意及其他同事，為此已經兩度離開去年又重回店內掌廚，但他情緒控管仍舊不佳，周男過年前因此怒逐謝男。

昨晚近10點時，謝男預藏刀械直闖熱炒店，不顧店內還有其他客人劈頭大喊「叫老闆出來！」周男聞訊走出廚房兩人立即爆發嚴重口角，兩人從店內吵到店外毫無交集，謝男隨手拿起酒瓶及椅子砸向店內，並拿出刀械作勢砍向周男，周男不甘示弱企圖奪刀時左手遭砍傷約10公分當場血流如注，客人嚇壞陷入騷動，謝男則趁亂逃逸。

據指出，謝男近期內曾多次前往海產店討取21萬元薪資，周男過年前雖已先付11萬元，但謝男對於並未一次付清感到不滿才會多次前往追討，前幾次都只有口角糾紛，不料這次竟演變為濺血意外，至於投資標的及金額為何則未曾明講，不排除可能是賭債糾紛。