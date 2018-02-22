萬華康定路深夜傳火警 火勢猛烈延燒3棟民宅

消防員射水灌救。（記者王冠仁攝）

2018-02-22 00:06

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市康定路287巷一棟民宅昨天（21日）深夜發生火警，火勢猛烈延燒迅速，火舌還波及旁邊兩戶建築，3棟建築的1至3樓都有燃燒現象。而受困火場內的其中1名男子疑因吸入過多濃煙一度失去呼吸心跳，送醫急救後救回一命，消防局正在釐清詳細的起火原因。

台北市消防局昨天（21日）深夜11點17分接獲報案，指稱康定路287巷內發生火警，由於該處有不少老舊建築，消防局立刻派出各式救災車輛與74人前往搶救。當消防員抵達火場時已經有猛烈火舌，經佈水線灌救，今天0時3分控制火勢並於0時9分撲滅。

消防員說，起火戶中有一間是人力派遣公司，住該處2樓一名男子發現起火，趕緊往頂樓逃生；住在3樓的2名男子，其中1名年約60歲的男子，疑因吸入過多濃煙失去意識且一度失去呼吸心跳，另一人發現得早也往頂樓逃生。

消防員發現他們受困，由旁邊沒起火的民宅破門進入到頂樓將3男逐一救下，該名失去呼吸心跳的男子，經送醫後已經恢復生命跡象。

消防局還說，起火的另外兩戶1樓是打通隔間的服飾店，2樓與3樓則是住宅，由於該處裝有住家火災警報器，因此住戶逃生迅速。