借高利貸供養法師欠債4300萬 矯正署女高官又涉變造存摺

2018-02-21 17:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕矯正署張姓女高官爆出為供養法師，利滾利背負4300萬元債務，涉製作假薪資證明及監獄識別證向地下錢莊借錢，遭廉政署依偽造文書罪查辦，但張女前年就因涉嫌幫債信不良的王姓女友人製作假存摺內頁，協助王女向李姓男子借貸42萬元，新北地檢署認定兩人有犯意聯絡，日前依詐欺、偽造文書等罪起訴張女、王女。

據了解，王女在合作金庫商業銀行工作，因投資股票失利欠下大筆債務，在張女介紹下，向李姓男子借貸。李男借款會要求借款人提供薪資帳戶存摺，待對方發薪日提領做為每月還款金額。

起訴指出，前年3月，王女明知銀行帳戶存款不足償還本息，擔心因債信不良無法向李男借款，遂透過張女變造製作不實的銀行帳戶交易明細內容，變造過的存摺內頁，顯示王女每月都有穩定收入，未遭銀行強制扣薪1/3，李男誤以為王女是有還錢能力的銀行員工，拿到王女存摺後，便交付她現金42萬元，約定每月償還本息2萬900元，事後李男持王女存摺到銀行提領本息，發現被騙，憤而對張女、王女提告。

張女表示，自己被宗教斂財所騙，才會向地下錢莊借錢，已對法師提告，坦承介紹李男與王女認識，但否認協助變造存摺內頁，指王女寄包裹給她，請她轉交給一名綽號「小李」的男子，她不知道裡面裝什麼，已很久沒跟「小李」聯絡，忘了對方的聯繫方式。

王女則說，向李男借錢時，張女稱存摺問題會幫忙處理，她便將一本全新的銀行存摺簿交給張女，張女再幫她變造假的內頁交易明細，事後她有匯錢酬謝張女，對犯行坦言不諱。

雖張女否認犯行，但因張女交代不清「小李」到底是誰？加上張女曾LINE傳訊給王女，「我弄好了，你看一下」，並附上翻拍的存摺內頁照片，檢方依此認定兩人間有犯意聯絡，日前將兩人起訴。