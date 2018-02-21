木工雙人組偷車換毒 藍白拖露餡被逮

2018-02-21 15:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕許姓及黃姓男子是木工老闆、伙計，缺錢買毒下，2人共謀竊車換取毒品吸食，2人從桃園一路偷到新北板橋，短短半個月連續偷了2輛車，引起警方重視，板橋警方調閱了上百支監視器，憑著一雙藍白拖鞋及雨傘特徵，順利找到許姓慣竊的老巢，警方持拘票上門逮人，搜出被害人的車牌及鑰匙，也搜出毒品及吸食器等證物，在開工日還給被害人生財工具機車。

警方調查，35歲許嫌與43歲黃嫌都有毒品及竊盜刑案記錄，2人都染毒下，今年1月底到處偷車，黃嫌幕後操控，許嫌下手偷車，專門物色停靠路旁沒有上鎖的車輛，摸上車後發動車輛開了就走，即使車主鎖車，許嫌仍能輕易撬開車門，先把贓車開到隱密處藏匿，再拆卸零件牟利換取毒品。

上月31日，許嫌在桃園楊梅偷了輛小貨車，將車開到板橋藏匿，2月4日他在板橋北門街偷了輛轎車，但車上沒值錢財物，加上老車零件不值錢，開車到中和丟棄；2月16日他在板橋貴興路偷了另一輛轎車，還更換車牌犯案。

板橋警方展開偵辦竊車，根據失車處周遭調閱監視器，交叉比對，認出黃姓偷車賊穿著拖鞋、拿著雨傘特徵，步行犯案，員警過濾監視器，追到許嫌在板橋南雅南路租屋，鎖定竊車同夥黃嫌，員警持拘票登門逮人，從租屋處天花板搜出被害人車牌及鑰匙，更搜出安非他命毒品、吸食器，將2嫌帶回法辦。

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