狗衝馬路致騎士受傷 飼主判拘役50天

2018-02-21 15:41

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉51歲韋姓婦人在住處養狗，前年11月3日晚間7時許，鄰居黃姓男子騎機車經過她家大門附近時，遭其中2隻土狗突然衝出追逐，以致撞到機車前輪而重心不穩，造成人車倒地受傷，韋婦挨告後辯稱「家裡養的狗都有綁住，都會有外面的狗跑進來家裡，撞到的說不定是外面的野狗」，嘉義地院調查後認為韋婦卸責，未將飼養的狗妥善管理，確有疏失，今（21）日依過失傷害罪判處拘役50天，得易科罰金5萬元。

法院審理時，黃男家屬提供一段事發後，曾至韋婦住處談論如何處理後續事宜的錄音檔，當中韋婦多次向家屬陳稱「我們的狗如果垃圾車來，牠一定跑出去」、「就是垃圾車來，我們家的狗都會跑出去」、「對，我家的垃圾車來我家的狗一定會衝出去」等語。

法官傳喚韋婦2位鄰居徐男、郭婦作證證稱，韋婦飼養的狗在過往，確有未拴綁且無人在旁管束情形，事發時目賭黃男被犬隻追逐而倒地，當時已可聆聽垃圾車音樂傳來。法官認定韋婦飼養的土狗在未受拘束及看管下，聽到垃圾車音樂，必然將奔跑至屋外大門外道路。

韋婦丈夫在法院調查時說，平常狗是他太太在管理，在屋前空地養狗是要顧家。法官調查，事發時韋婦家裡只有她及公公，韋婦正忙於洗衣，公公在屋內，住處對外大門並未關閉，為防範不明人士進入，韋婦未將土狗拴綁。

判決指出，韋婦事後無悔意，否認犯行，且未與對方和解，判決拘役50天，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。