拿石塊隨機砸汽車的車窗玻璃 男子：心情差、沒恩怨

2018-02-21 15:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市林姓男子涉嫌撿拾石塊，在大溪區中華路隨機砸毀5輛汽車的車窗玻璃，警方獲報趕往逮人，發現林姓男子還因竊盜案件被通緝中，20日已將他送辦，他供稱，心情不好才會隨機砸車，與車主們並沒有恩怨。

警方說，20日凌晨0點左右獲報，35歲林姓男子在大溪區中華路旁，拿石塊砸毀汽車的車窗玻璃，鬧出巨大聲響，非常嚇人。

林姓男子聽到警方趕來，躲進巷內想逃逸，卻被路人英勇攔下，警方隨後趕抵將他制伏，還發現他因竊盜案被通緝中。警方說，林姓男子坦承拿石塊砸毀汽車的車窗玻璃，已依法送辦。