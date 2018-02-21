台商妻傳訊「相見恨晚」洩姦情 小王判賠20萬

2018-02-21 14:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名韓姓台商人妻透過「微信」認識沈姓人夫，傳訊沈男「相見恨晚」，兩人三度到摩鐵嘿休，沈男主動向妻承認外遇，韓女判賠沈妻20萬元，韓夫去年7月回台後發現妻子薪資遭查封，追問才驚知妻出軌，也向沈男求償，新北地院今亦判沈男須賠償韓夫20萬元，可上訴。

法院開庭時，沈男承認與韓女發生性關係，但辯稱韓女向他謊稱已離婚，第一次性行為後有給韓女幾千元，兩人毫無感情，嘿休只能說是一場交易，未料韓女偷錄影片，脅迫與她見面否則就將此事告知妻子，他迫於無奈才與韓女見面，每次開房間均是她主動要求，最後受不了她的騷擾，才主動告知妻子，直至警局做筆錄才知道韓女已是人妻。

韓女則說，2016年3月與沈男透過「微信」認識，發現兩人住得很近，「雙方都知已婚身分，他也知道我是台商的妻子，他邀約我出去可能都覺得我一個人孤單、寂寞…」，他表示如果時間可以配合，會利用工作之餘帶她去玩，否認有恐嚇沈男。

兩人分手後，韓女仍傳「I miss you, and hope you’ll miss me too」、「I miss you so much」、「射手與雙魚一樣做自己，有話直說，我們住的這麼近卻相見恨晚，我的確很想念你，美好的回憶總是折磨人」、「…，睡了三個月吧！你老婆她也真的很有大量」等給沈男。

沈妻不滿對韓女提出民事告訴，去年5月，法官認定韓女破壞沈妻婚姻生活圓滿幸福，須韓女賠償20萬；新北地院今再認定，沈男無法舉證不知韓女已婚身分及遭到韓女威脅、騷擾，仍與韓女交往，一同到摩鐵嘿咻，今判沈男須賠償韓夫20萬元。