台商妻傳訊「相見恨晚」洩姦情 小王判賠20萬

2018-02-21 14:29

〔記者陳慰慈/新北報導〕新北市一名韓姓台商人妻透過「微信」認識沈姓人夫,傳訊沈男「相見恨晚」,兩人三度到摩鐵嘿休,沈男主動向妻承認外遇,韓女判賠沈妻20萬元,韓夫去年7月回台後發現妻子薪資遭查封,追問才驚知妻出軌,也向沈男求償,新北地院今亦判沈男須賠償韓夫20萬元,可上訴。

法院開庭時,沈男承認與韓女發生性關係,但辯稱韓女向他謊稱已離婚,第一次性行為後有給韓女幾千元,兩人毫無感情,嘿休只能說是一場交易,未料韓女偷錄影片,脅迫與她見面否則就將此事告知妻子,他迫於無奈才與韓女見面,每次開房間均是她主動要求,最後受不了她的騷擾,才主動告知妻子,直至警局做筆錄才知道韓女已是人妻。

韓女則說,2016年3月與沈男透過「微信」認識,發現兩人住得很近,「雙方都知已婚身分,他也知道我是台商的妻子,他邀約我出去可能都覺得我一個人孤單、寂寞…」,他表示如果時間可以配合,會利用工作之餘帶她去玩,否認有恐嚇沈男。

兩人分手後,韓女仍傳「I miss you, and hope you’ll miss me too」、「I miss you so much」、「射手與雙魚一樣做自己,有話直說,我們住的這麼近卻相見恨晚,我的確很想念你,美好的回憶總是折磨人」、「…,睡了三個月吧!你老婆她也真的很有大量」等給沈男。

沈妻不滿對韓女提出民事告訴,去年5月,法官認定韓女破壞沈妻婚姻生活圓滿幸福,須韓女賠償20萬;新北地院今再認定,沈男無法舉證不知韓女已婚身分及遭到韓女威脅、騷擾,仍與韓女交往,一同到摩鐵嘿咻,今判沈男須賠償韓夫20萬元。