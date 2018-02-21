假UNO牌流竄書店 價差7倍、不法侵權3百萬

保二總隊刑事警察大隊第一隊掌握情資，查獲3名進口商跟中盤商，前往倉庫查扣上萬副仿冒「UNO」紙牌。（記者陳薏云翻攝）

2018-02-21 14:52

〔記者陳薏云／新北報導〕「UNO紙牌」堪稱經典紙牌遊戲，卻有不肖業者趁著年節時刻，進口仿冒的山寨貨「UNG」、「IUNO」，且流竄在書店、百貨行，與正品價差達7倍，保二總隊刑事警察大隊第一隊掌握情資，查獲3名進口商跟中盤商，查扣上萬副紙牌，以及不法所得11萬元，訊後將3名男女依商標法送辦。

警方接獲原廠公司報案後，開始走訪全台文具通路商調查及蒐證，發現商家都是向50歲陳男、46歲楊女以及60歲巫男等人進貨，蒐集相關事證後，持搜索票於臺北市中山區、臺中市南屯區、新北市板橋區等處進口大盤商倉庫執行搜索，查扣仿冒「UNO」及近似商標「UNG」、「IUNO」之遊戲紙牌1萬1,630盒，侵權市值達新臺幣3百餘萬。另警方也查扣不法所得新臺幣11萬元。

警方表示，查扣的仿冒「UNO」皆是來自中國，零售價每盒從新臺幣35至99元價格販售，因為遠遠低於真品市價新臺幣249元，吸引不少消費者購買，業者遭查緝時也辯稱，「進貨來就是這些牌，我也不知道是假的」，警方訊後將3人依商標法送辦。

保二總隊刑事警察大隊第一隊掌握情資，查獲3名進口商跟中盤商，查扣上萬副仿冒「UNO」紙牌。（記者陳薏云翻攝）