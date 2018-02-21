吵架不想見面 妻丟包1歲女給夫家大樓警衛

2018-02-21 14:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣26歲林姓女子，過年前與丈夫涂姓男子吵架，林女負氣帶著1歲多女兒回娘家住；大年初三，林女把女兒帶至丈夫位於頭份市的住家大樓，就把女兒丟給大樓警衛逕自離去，因林女丈夫當時人在南部、不在家，警衛只好報警處理，最後由林女的父親前往將小孫女領回。

自稱涂男的友人，昨晚將女童被丟包在大樓警衛室的影像po上臉書社團「我是頭份人」，不少網友痛批：「天底下哪有這樣的媽媽！？太不負責了。」

縣府社會處副處長張國棟表示，大人這種作法，恐有違反兒少保護法之虞，將列案進一步了解。轄區頭份派出所副所長古雲泉表示，警方已依遺棄罪嫌及違反「兒童少年保護法」，通知夫妻倆到案說明。

警方表示，林姓女子於大年初三（18日）下午1點多，帶著女童進入警衛室，自稱沒住家鑰匙，把女童交給警衛，叫他轉交給住在3樓的丈夫涂男，然後逕自離去。但當天，涂男帶著4歲的兒子，返回南部過年，家中沒人；警衛遂報警處理，警員透過電話聯絡，最後才找到女童外公，請對方先將女童領回。

昨晚，自稱涂男友人的網友，將林女把女兒丟包警衛室的監視器影像PO網。影像中，只見林女把女兒帶入警衛室，交給警衛後，即迅速離去、短短不到10秒；當女童發現媽媽轉身離去，嚇得也趕緊要開門追出去，無奈卻搆不著門把；網友不捨地表示「可憐的孩子，犧牲品」、「天啊！？怎麼捨得！」