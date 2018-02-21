八通關古道登山客失蹤 1人疑滑落崩壁 同團有梁聖岳

一行9人登山隊大年初一從玉里火車站搭貨車出發，其中王姓男子（前排右三戴紫紅色頭巾）失蹤，疑似滑落土葛崩壁。（讀者提供）

2018-02-21 13:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕日治八通關古道昨天下午傳出有登山客失蹤、疑似滑落土葛崩壁，同隊成員發現「有人不見」，立刻回頭搜索，在崩壁路邊發現疑似滑落痕跡，往下100米找人，卻碰到70米落差，因缺乏技術裝備只好撤回，透過衛星電話求救，墜落者是23歲隊員王至誠。

疑似滑落地點日治八通關古道土葛崩壁，位於花蓮卓溪鄉，海拔約1400公尺，崩壁下就是秀姑巒溪上游的塔達芬溪。花蓮縣消防局第三大隊昨天獲報後，今天一早除了集結地面救難隊9人，8點鐘先由空勤出動黑鷹直升機起飛上山，依隊員提供的座標進行空偵，卻因山區雲深霧重，看不見目標區地面情況。

距離土葛崩壁最近、可降落直升機的大分山屋，今天也籠罩雲霧中，因此黑鷹上午沒有再降落玉里載人。花消第三大隊長呂冠辰說，事故地點土葛崩壁，位於大分山屋再往西，從古道東出口南安走到大分就要3天，從大分再徒步進去土葛也要7小時路程，路程遙遠。

呂冠辰說，目前救難預計拆2隊，空勤總隊今天下午還會再試圖上山空偵，希望將地面人員降落在古道上，減少徒步時間，惟目前天候狀況「比早上的雲層還更低」，且山區已經起風，直升機要出勤不樂觀，因此地面人員今天中午12點半已從南安進入古道；至於第2批等待搭機的搜救人員則集結中。

據了解，此行為9人登山隊，包括7隊員及2名協作，16日大年初一從花蓮進入日治八通關古道，同行人員都是各大學登山社的能手，也包括去年4月在喜馬拉雅山受困47天獲救的梁聖岳。

失蹤人員是23歲的王至誠，為中央大學登山社OB、資深嚮導，登山經驗豐富；而同隊人員則在附近紮營，等待救難人員攜帶至少200米繩索等裝備上山，再一同加入搜救。

擔任地面聯絡留守的李姓山友說，由於同隊成員往崩壁下找尋，向下100米之後就發現垂直落差至少70米，目前人員在土葛崩壁附近紮營；上午也有升狼煙等待直昇機出現，可惜天候不佳。他說，黃金救難時間一分一秒過去，目前救人第一，如天候轉好，會第一時間透過衛星電話通知消防局，以利派遣直升機載運救難人員進入搜救。