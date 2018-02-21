浩鼎案》內線交易案發回續查 翁啟惠仍獲不起訴

2018-02-21 13:31

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠因浩鼎案，遭依貪污罪起訴，另被控內線交易部分則獲不起訴，案經高檢署發回再議，士林地檢署認定翁只是在證券營業員的建議下，才出脫部分持股，並非利用解盲結果不如預期的重大消息避損，仍處分不起訴。

士檢去年1月指出，翁啟惠雖參加與2015年8月28日浩鼎專家會議，得知臨床實驗惡化事件人數未達標準，且在隔年2月18日（即解盲前一天）賣出10張浩鼎股票，但因翁未直接參與，不知該計畫為「單一樞紐試驗」，很難通過新藥查驗，且他是在同年月21日再次受邀參加專家會議，才接觸到解盲結果不如預期的利空消息，並非事先賣股避險，遂處分不起訴。

此外，浩鼎另外11名主管雖然也在2015年8月28日的專家會議後，陸續出脫浩鼎持股，但因他們都從未參與專家會議，所以也獲不起訴。

檢察官依職權將內線交易案送高檢署再議，高檢署認為，翁啟惠與浩鼎董座張念慈熟識，這11名主管也都是浩鼎高層，他們應該都有辦法知悉專家會議的內容，因此發回士檢續查。

檢察官調查發現，翁啟惠賣股當天，其實是證券營業員主動打電話給翁，通話內容大意是說：「浩鼎2月21日會解盲，股價今天有漲超過700塊，想問你有需要先出一點嗎？700塊不會太差，好不容意看到這價格，如果你覺得還OK，是不是要出？」翁才答應賣出10張，因此認定翁只是接受營業員的建議，仍處分不起訴。

另外，因專家會議內容為高機密，浩鼎並未製作書面會議紀錄，也無正式公文簽核流程，這11名高層並非醫學相關部門人員，無從知悉會議內容，此外他們皆辯稱有資金需求才會賣股，如小孩出國念書、償還房貸、婆婆醫療費用或繳稅等，罪證不足，也處分不起訴。