買不到一個紙杯 醉漢大鬧超商被送法辦

張男酒後赤腳進超商要買紙杯。（記者歐素美翻攝）

2018-02-21 13:08

〔記者歐素美／台中報導〕「酒空」張男因買不到紙杯竟大鬧超商，破壞店門口的立體看板及推倒扭蛋機，並傷及鍾姓店員，民眾見狀錄影及報警，張男一邊大罵三字經，一邊還踢翻及拖行路邊一輛自行車後離去，大甲分局隨後循線於大甲區光明路與五福路口將張男帶回偵辦，並依傷害及毀損罪函送台中地檢署偵辦。

警方指出，張男（34歲）因習慣性酗酒，是地方著名的「酒空」，經常酒後在地方惹是生非，本月20日晚上11點多，張男酒後至大甲區順天路一家超商購買紙杯，因超商只賣一整串的紙杯，但張男身上只有7元，堅持要買一個就好，超商鍾姓店員回他「沒錢不要買」，張男竟惱羞成怒，跑到店門口破壞超商的立體廣告看板，並推翻店前的多台扭蛋機。

鍾姓店員上前制止，雙方拉扯，致鍾姓店員雙手挫傷。一旁民眾見狀，立即以手機錄影存證並報警，並將影片上傳臉書「黑色豪門企業」，引發網友議論，紛留言「下死下種」、「喝酒不要鬧，好嗎」。

張男見民眾錄影，還大聲罵說，「你叫警察，我就撞警察」，「我對警察很不滿啦」，並沿途罵三字經，並踢翻及拖行停放在路旁的1輛自行車後離去。

警方獲報後趕到超商，張男已離去，經詢問店員鬧事男子的穿著及特徵，並調閱店內監視錄影比對，約40分鐘在大甲區光明路與五福街口查獲張男，並帶回派出所偵辦，因鍾男提出傷害及毀損告訴，大甲派出所依法將張男函送台中地檢署偵辦。