騙走逾2千張舊馬克幣挨告 要賠4千餘萬台幣

2018-02-21 13:05

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名林姓男子，得知古幣收藏家欲售出「面額10萬元」舊德國馬克幣逾2000張後，竟先找來掮客當中間人，再委託一名男子取走紙鈔；後因林遲未付款，收藏家才知被騙，提告要求返還紙鈔，若無法返還，則須賠償相當於紙鈔價值的4030萬元台幣。台北地院審理後認為，被告確實施詐術詐騙，如數判准，全案仍可上訴。

收藏家說，林男得知他欲出售2500張「第一次世界大戰後所發行的面額10萬元舊馬克幣」後，竟佯稱要以每張2萬台幣價格收購，並相約至北市一家商行面交。

起訴狀提到，雙方2015年10月27日碰面，但林以「交易金額過高、要提領」為由，要求收藏家先將馬克幣放置店內，並稱「會有人來拿」，另請他至附近賣場等候收款；但久候未果的被害人見林遲未付款，立刻返還店內確認馬克幣下落，才知舊鈔已被他人取走，趕緊提告索賠。

但林男堅稱自己只是介紹人角色，且當時欲參選立委的他，只是進行選民服務，否認取走馬克幣，另辯，相關對價應是取走舊馬克幣的男子要支付。

而法官審理後認為，刑事已先認定林男施詐術詐騙，判決9月刑期定讞，認同提告請求，日前判還2015張舊馬克幣，若不能返還時，則要給付同價值台幣共4030萬元。