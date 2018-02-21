亞洲第一起比特幣搶案 4男設局強搶手機盜走比特幣

警方逮捕林男（左二）與施男（右一），裁定羈押獲准。（記者張瑞楨翻攝）

2018-02-21 12:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市於2月9日發生一件酒後鬧事案，不料，警方深入調查，卻發現是一起精心策劃苦肉計的比特幣強盜案，黃姓男子等4名歹徒，設局邀約從事資訊業的戴姓男子到台中市，要以每單位（俗稱顆）28萬元，向戴男購買18顆比特幣，戴男在交易地點，用手機展示帳戶內的比特幣之後，4名歹徒將他毆打控制，再用戴男的手機，把比特幣轉到中國的不詳帳戶內，再由黃男持酒瓶打傷自己，營造雙方酒後鬥毆的假象，警方於14日抓到4人，法院裁定羈押，幕後主嫌追查中，警方認為這起比特幣強盜案，可能是亞洲第一件，全世界至今仍罕見比特幣強盜案。

中市警局第一分局偵查隊與西區派出所調查，本月9日民眾報案指一處出租民宅有人鬧事，警方馳抵時，承租該民宅的黃男，宣稱跟朋友喝酒後起爭執，雙方不願追究，警方見屋內有鬥毆痕跡與鮮血，懷疑案情不單純，卻沒想到竟是比特幣搶案。

比特幣是一種虛擬貨幣，跟鈔票或硬幣現金不一樣，它屬於電子貨幣或數位貨幣，性質類似悠遊卡，可以在真實世界交易，或像是網路遊戲的「天幣」或經驗點數，於遊戲內購買裝備或寶物。

一般人用買賣東西，必須透過銀行或第三方，例如在露天買東西，要把錢透過銀行匯款給賣家，比特幣的特色，是不用透過銀行或第三方，可以直接用帳戶「點對點」的方式，把比特幣匯到對方的帳戶內。

警方調查，25歲的黃男、23歲的施姓男子，以及20歲林姓男子（以上均無前科），與有詐欺前科的蕭姓男子，透過網路與在台北經營資訊公司的戴姓男子，用每單位（顆）28萬元，購買18顆比特幣，總計504萬元，黃男還拍攝一個保險箱，裡面有500萬元現金，戴男見黃男確實有錢，遂於9日與吳姓員工南下，於黃男承租的住宅內交易，不料，戴男用手機出示帳戶內的比特幣，4名歹徒立即翻臉施暴，將戴男2人壓制，搶奪戴男的手機，將帳戶內的比特幣轉到不詳帳戶內。

強盜比特幣之後，4人又把戴男2人灌酒，把桌椅翻倒，再留下黃男善後，黃男遂安排苦肉計，喝高粱酒吃安眠藥，再用酒瓶打傷自己的頭，向警方謊稱是酒後爭執互毆。

警方先逮捕黃男，檢察官聲押獲准，警方專案小組持拘票漏夜找共犯，本月14日晚間到金門，由金門縣警察局刑警大隊協助，將意圖逃到中國的林男逮捕，之後，又在高鐵南下列車上，逮捕施男，查扣現金12萬5,500元，翌日循線於台中市南屯區將蕭男拘提到案，4人全被裁定羈押，警方認為4人都很年輕，學歷也不高，如何籌措500萬元並策劃這起強盜案，懷疑有幕後主嫌，正進一步追查中。

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