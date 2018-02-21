宗親會提領200多萬紅包 求警護鈔

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄湖內區某宗親會提領200多萬元過年發紅包，唯恐鉅款引來歹徒覬覦，向警方求援協助，警方派員護鈔完成任務。
55歲蘇姓男子在過年前捧著1盒紙箱，神情慌張地來到湖內警分局湖內派出所，請求警方幫忙協助護鈔，蘇男說，家族宗親會過年期間照例都會舉辦團圓辦桌同歡活動，參加宗親多達上百人，屆時宗親會會發紅包給宗親，須至金融機構提領200多萬元紅包禮金。
蘇男唯恐隻身提領鉅款遭歹徒覬覦，向警方求助，湖內派出所派遣2名巡邏員警護送鉅額紅包禮金和蘇男返回宗親會寄存，順利完成任務。
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〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄湖內區某宗親會提領200多萬元過年發紅包，唯恐鉅款引來歹徒覬覦，向警方求援協助，警方派員護鈔完成任務。
55歲蘇姓男子在過年前捧著1盒紙箱，神情慌張地來到湖內警分局湖內派出所，請求警方幫忙協助護鈔，蘇男說，家族宗親會過年期間照例都會舉辦團圓辦桌同歡活動，參加宗親多達上百人，屆時宗親會會發紅包給宗親，須至金融機構提領200多萬元紅包禮金。
蘇男唯恐隻身提領鉅款遭歹徒覬覦，向警方求助，湖內派出所派遣2名巡邏員警護送鉅額紅包禮金和蘇男返回宗親會寄存，順利完成任務。