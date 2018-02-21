酒後急診被約束 看護領工遭東醫函送法辦

對於韓姓婦人的出面指控，院方人員出面了解。（記者王秀亭攝）

2018-02-21 12:36

［記者王秀亭／台東報導］台東市65歲韓姓婦人酒後身體不適，到衛福部台東醫院急診室就醫，與身心科醫師起口角後遭五花大綁，婦人今天怒控院方妨害病人就醫權利，院方表示，婦人當天疑有傷人行為，當天依急診暴力處理流程通報警方，並約束其行為，已進入司法程序，不便多談。

韓姓婦人是看護領工，13日與帶領的看護們年節前聚餐，因有心臟病史，飲酒後突覺暈眩、心悸，便趕緊就醫。

韓婦說，在部立台東醫院急診室等了許久，只見兩位穿醫師袍的沒來，卻來了個沒穿醫師袍的人，劈頭就問「你怎麼了？」當下口氣不好地回了「你是誰啊？」隨即引發兩人口角，後來才知來的是陳姓身心科醫師，坦言自己講話大聲了點，被護理人員和駐衛警將其五花大綁在病床上。

韓婦氣得今天出面指控院方對待病人過當，自己當時被綁了1個多小時，頸、手、腿部都在反抗過程中受傷瘀青，最後友人到場才鬆綁，至今已第9日傷勢還未消退。

衛福部台東醫院護理科主任徐禎蓮表示，若病人到急診室後有躁動情形，急診室醫師為約束病人，會進行必要的保護措施，意在預防病人受傷，也是預防工作人員及醫師受傷。

台東醫院公關林福壽表示，事發當時婦人疑有踹醫護人員，當時依急診暴力處理流程報警，亦已函送台東地檢署偵辦，由於已進入司法程序，一切交由司法處理。

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