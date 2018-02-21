工人春節連犯3案 「搶」賺發財金落網

2018-02-21 12:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名黃姓工人假釋出獄才9個月，春節「搶」賺發財金，得手一條價值3萬元金項鍊、現金3萬5700元，但他騎乘光陽G6機車露餡，鳳山警方只花1小時就鎖定他，循線逮人起獲毒品近1公克，但他堅決否認犯案，不過警方起獲贓物等罪證確鑿，警訊後將他依法送辦。

警方調查，黃姓工人（36歲）去年5月才因搶奪案假釋出獄，仍不知悔改，涉嫌於17日大年初二下午4時許，發現一名曹姓外配（34歲）到菜市場買菜，飛車搶奪脖子上金項鍊，市值3萬元。

警方指出，黃男隔天下午近2時，發現吳姓婦人（70歲）騎車途經鳳山維武路，從側面飛車搶包，得手現金700元；不料他於下午2時許在小港區漢民路，下手偷走陳婦放在菜籃的皮包，得手現金3萬5千元，得手後騎車逃逸。

鳳山警方據報調閱監視器畫面，鎖定歹徒騎乘光陽G6機車未懸掛車牌犯案，加上黃姓車主有搶奪前科，去年5月剛假釋出獄，只花1小時就鎖定他，警方過濾上百支監視器，確認黃男於小港區拆卸車牌。

警方埋伏黃男林園住處，18日傍晚近6時逮人，當場查扣黃男機車、作案衣物，起獲毒品海洛因、安非他命總計近1公克，將他帶回所內偵辦，清查犯下3起搶奪、竊盜案。

警方表示，黃男堅決否認犯案，辯稱不是他做的，不知道誰做的；不過警方起獲贓物、做案衣物等罪證確鑿，19日於小港區銀樓起獲贓物金項鍊，證實黃男將3萬元金項鍊，變賣換現9千元罪證確鑿。警訊後將他依搶奪及竊盜罪嫌送辦。

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