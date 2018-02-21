春節樂打衛生麻將 檢：降低音量為上策

2018-02-21 12:04

〔記者吳政峰／台北報導〕打牌、打麻將是台灣人過年的消遣，殊不知這類關起門來怡情、怡性的小賭，仍受「社會秩序維護法」規範，最高可罰9000元，橋頭地檢署檢察官陳志銘21日透過台灣司法人權進步協會呼籲，為了避免麻煩，民眾還是少碰賭為妙，若真的要小試身手，也得注意音量，以免影響鄰居安寧而被檢舉。

陳志銘表示，社維法84條規定「於非公共場所或非公眾得出入之職業賭博場所，賭博財物者，處新臺幣9000元以下罰鍰」，不少人以為只要關門聚賭，就沒有刑事責任，事實上這可區分成兩部分。

第一部分是「非公共場所」，幾個親友為了怡情而打起衛生麻將，且場所隱密，非不特定人可出入的地方，確實無刑責，僅有社維法的罰鍰問題。

第二部分則是「非公眾得出入之職業賭博場所」，司法院曾就此函釋，認為民眾只要到職業賭場賭博，不管賭場是不是公開，無論金額大小，都有刑法266條賭博罪與社維法罰鍰問題。

陳志銘說，初任檢察官時也搞不懂為何國家可販賣彩券賭博，卻禁止民眾到賭場賭博，經過幾年的實務經驗後終於明白，民法規定「賭債非債」，背景複雜的賭場經營者無法透過正當司法程序索債，只好私下討債，衍生許多暴力或非法糾紛，且十賭九詐，賭客往往淪為冤大頭。

陳志銘指出，社維法84條多是因為吵到鄰居受不了，才怒向警察機關舉報，建議民眾打衛生麻將時切記降低音量，以免警察登門查水表。