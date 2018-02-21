手機買賣糾紛引起鬥毆 電影院外男開槍反擊

警將林男等人移送偵辦。（記者方志賢翻攝）

2018-02-21 11:51

［記者方志賢／高雄報導］大年初三深夜，36歲蔡姓男子帶著翁姓女友看完電影後，步出電影院時，遭林姓男子等7人圍毆，蔡男涉嫌開2槍反擊，所幸無人受傷，警昨循線逮獲林男等3人，並傳喚翁女到案，警查出起因是手機買賣糾紛，已掌握蔡嫌行蹤全力追緝中。

警方表示，蔡男因傷害案去年5月遭通緝，初步了解蔡男並無幫派背景，本月18日晚間10時許，他與29歲翁姓女友前往高雄台鋁影城看電影，26歲林男得知蔡男行蹤，夥同19歲蔡男、20歲張男等7人到電影院外埋伏。

警方說，蔡男與翁女看完電影步出電影院時，在外埋伏的林、蔡、張等人趨前壓制蔡男在地，並徒手毆打他，蔡男掏槍連開2槍反擊，所幸現場無人受傷，開槍後2方人馬分別鳥獸散。

警方獲報到場，在現場拾獲2顆彈殼，調閱監視畫面，發現蔡男及翁女共乘機車逃逸，以車追人，昨到蔡男、翁女在鳳山區的合租處逮人，但蔡男已逃逸。

警方也查出，林、蔡等人前往尋仇前1個小時，在附近遭警方盤查登記身分及機車牌號，警方昨傳喚林、蔡及張等3人到案。

林男到案後告訴警方，與蔡男熟識多年，日前林拿手機賣給蔡男，蔡男積欠他3萬多元，當晚夥同6名友人前往討債，衝突中蔡男開槍反擊。警方訊後依傷害及殺人未遂等罪嫌偵辦中

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