靈骨塔詐欺案騙全台12億 元宵節前夕第二波起訴

台北地檢署偵辦破獲靈骨塔吸金案，全案將於下週五元宵節前第二波起訴。（資料照）

2018-02-21 11:23

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦靈骨塔詐欺案，發現「李哥」、「強哥」集團，鎖定退休軍公教人士，先後設立天瑞、上寶、源盛等10餘家紙上公司，3年多來詐騙逾12億元；檢警發動多波搜索及約談，去年10月已起訴「李哥」兒子李中維等41人，之後又聲押主嫌「李哥」李睿霖等10人獲准；據悉，檢方將不延押，全案將於下週五元宵節前第二波起訴。

檢警發現，「李哥」、「強哥」集團去年雖已被起訴41人，但也有人在集團法務顧問護航下全身而退，每當有人獲不起訴後，集團成員就會將資訊貼在集團群組內，強調「關關難過關關過」，犯罪氣燄似乎不受影響。

檢方調查，兩集團的業務員與法律團隊幾乎相同，業務員利用先前「鴻源」、「全球統一」吸金案的受害者名冊，以投資契約形式包裝後，向被害人誆稱僅要9萬8000元或12萬元，即可低價購買塔位使用權狀，而後可以70至100萬元的價格售出，只要1至3個月內，即可快速回收3至10倍以上的高額報酬。

而後，業務員再向被害人佯稱，已覓得「中鋼」、「退輔會」等買家想購買塔位，但對方有節稅等考量，必須一次大批買進才願意交易，再找來假買家取得被害人信任，造成被害人誤信而先購入大量塔位，並以簽保密協議書方式，迫使被害人不敢張揚，而在被害人資金不足時，業務員另介紹民間貸款金主，協助被害人辦理貸款周轉，但年利率竟高達30％；檢方估計，被害者達數百人。

檢方追查，集團除了面試篩選外型姣好的業務員，另聘請講師授課，教導業務員詐騙話術、應對客戶技巧，並嚴格訓練業務員的禮貌、體貼，要求業務員必須先受訓考試，再通過主管審核，才能獨立作業撥打電話接觸客戶，而業務員每售出1個塔位，就可抽2萬8000元，每月收入約在300萬至500萬元間。

除了訓練有素的業務團隊，該集團甚至擁有專業的法律團隊，長期提供法律諮詢、協助集團擬定契約、打刑事、民事訴訟等，且在被害人提告後，律師會出面以被害人遭詐金額的一成談和解，要求被害人撤告，並向檢察官表明全案僅為民事糾紛，協助該集團成員脫身。

去年8月，檢調展開首波搜索及約談行動，聲押禁見12名被告獲准，另查扣該集團名下不動產8筆、證物23箱、現金945萬8800元、存款1945萬5176元、洗錢帳戶內385萬8300元，要價1338萬元的法拉利458 Italia，以及Benz、BMW等18輛進口名車。

今年1月初，檢警展開第二波搜索行動，搜索該集團據點13處，約談業務經理、財會人員等多人到案，訊後以涉犯詐欺罪嫌情節重大，有串、滅證及逃亡之虞，聲押禁見10名集團成員獲准。