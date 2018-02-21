疑強盜3萬元毒品 男子刺死毒販投案送辦

高男於行兇後10小時主動投案。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-02-21 09:41

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕昨日上午5點多，26歲高姓男子與24歲陳姓男子約好交易毒品，高男疑似欲強取3萬元毒品而與陳男發生爭吵扭打，高男持尖刀刺向陳男後逃逸，陳男送醫傷重不治，高嫌昨天傍晚投案，訊後依強盜殺人罪嫌移送桃園地檢署。

警方調查，昨日清晨，高男與陳男相約在元智大學後方圍牆土地公廟附近見面，隨後共乘陳男機車，至八德區廣福路1142巷、東泰街口交易毒品，高嫌疑似欲強取3萬元毒品與陳男發生爭吵扭打，持預藏尖刀刺中陳男大腿致受傷倒地，經送桃園醫院急救後，陳男因左大腿刀傷傷及動脈大量出血，傷重不治死亡。

八德警分局獲報隨即封鎖、保全現場，現場目擊者稱因天色昏暗，只看見加害人身高約165公分，手持一個亮亮疑似水果刀的東西，徒步往廣福路1142巷方向逃離，其他特徵穿著不清楚，案發現場則遺留死者手機、眼鏡及死者的機車，經警方調閱監視器及電話通聯追查，於案發後約10小時確認高嫌身分。

高嫌自知法網難逃，在昨日下午5點多投案，高嫌否認是因為強取毒品而殺人，辯稱是因陳男販賣給朋友毒品品質不佳，「只是要教訓教訓他」，但警方調月監視器畫面，發現高嫌提早約1個小時先至命案現場勘察地形，又隨身攜帶銳利的30公分長殺魚尖刀，明顯為預謀犯案，訊後依強盜殺人罪嫌將高男移送桃園地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

警方研判草地上較大血漬是死者最後倒下的地點。（記者魏瑾筠翻攝）

陳姓死者的機車遺留在現場。（記者魏瑾筠翻攝）

高男行兇用的30公分長的殺魚尖刀。（記者魏瑾筠翻攝）