超幸運！母女車停彩券行旁 幸運刮中300萬

台中一對母女，年初二到清水拜拜順道買彩券，幸運刮中「金犬獎」刮刮樂頭獎300萬。（記者陳建志翻攝）

2018-02-20 19:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中一對母女，年初二到清水紫雲巖拜拜，因車位不好找，找了好久剛好停在清水中山路「金寶來彩券行」旁，母女見大家在買彩券，花了500元挑了一張「金犬獎」刮刮樂試手氣，沒想到幸運刮中頭獎300萬，兩人不敢置信，一直問老闆：「是真的嗎？」確認不是作夢後欣喜若狂，開心在狗年一開始就有好運到。

金寶來彩券行黃老闆今天表示，這對住在豐原的母女，年初二上午開車到清水紫雲巖拜拜，10點多時剛好停車在彩券行旁，母女見彩券行內很多人在買彩券，心想過年期間應景試試手氣，花了500元隨便拿了一張別人挑剩的「金犬獎」刮刮樂。

黃老闆說，「金犬獎」刮刮樂右上角的區域，只要刮出3顆鑽石就可得到上方出現的金額，因兩人平時沒有買彩券習慣，不確定有沒有中獎，加上3後面的0太多，兩人一開始不確定是3萬、30萬還是300萬，自己幫忙比對後確認中了300萬頭獎，但兩人不敢置信，一直問：「是真的嗎？」最後自己掃描彩券上的QR Code後，確認真的中了300萬，兩人才終於相信，當場欣喜若狂。

黃老闆說，一般人都是買好幾張才會幸運刮中大獎，這對母女只買了1張就刮中300萬頭獎，「真的超幸運！」兩人也開心的說，中了300萬剛好可做為家用。