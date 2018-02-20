持假報案單嗆告同窗 大學生這樣做結果...

2018-02-20 18:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕就讀輔仁大學的陳姓大學生與江姓同學，因學校課程等問題發生糾紛，雙方在「靠北輔大」粉絲專頁互嗆，陳為制止江繼續在網路上攻訐他，竟從網路下載警方報案三聯單，偽造後傳送給江，嗆聲已對江提告誹謗，宣稱「警察差不多會找你做筆錄了」，因陳認罪並與江達成調解，新北地院日前依偽造文書罪判陳有期徒刑6月，緩刑2年。

去年1月9日，江在「靠北輔大」PO文指陳男是「小白臉」、「報告不好好做整天在那撈妹吃飯」等語；同年1月26日又傳送LINE訊息給陳「先好好過年，過完年，該算的帳一次算清楚」；陳也在「靠北輔大」PO文，「那麼想被告，我就完成你的願望」，上網搜尋下載警方的報案三聯單格式，偽造後透過LINE傳送給江，宣稱「你想要好好過年是不可能的喔，警察差不多會找你做筆錄了」，表示已向警方提告江涉嫌誹謗，雙方因此互告。

檢方開庭時，誹謗罪嫌部分，陳、江撤告；涉嫌恐嚇罪部分，檢方認為，「提告」難認是恐嚇行為，「先好好過年，過完年，該算的帳一次算清楚」也未具體指名以何種方式加害，因此兩人均獲不起訴，但因陳確實偽造報案三聯單，去年11月被依涉犯偽造文書罪起訴。

法院審理時，陳男坦承犯行，法官審酌陳還是大學生，並與江調解成功，江表示不願追究陳刑責，因此予以緩刑宣告，以勵自新，可上訴。