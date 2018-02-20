老梗騙走屏東阿嬤紅包錢 警籲設親友「防詐密碼」

警方呼籲家人間可設「防詐密碼」防範詐騙集團。（記者姚岳宏翻攝）

2018-02-20 15:15

〔記者姚岳宏／台北報導〕過年是親人團圓的歡樂時光，卻有歹徒假冒老婦人的兒子，佯稱其公司有財務危機，騙走老婦原準備好給兒孫們的紅包錢，也騙光老婦畢生積蓄，讓一家人在過年期間陷入愁雲慘霧。

現年69歲的阿金嬤現在屏東養老，平時未與兒孫同住，原本歡喜準備迎新年，還準備紅包將發給回家團圓的兒孫們，但月初接獲自稱兒子的人來電，阿金嬤雖對來電號碼存疑，對方卻稱「我換電話了，最近感冒喉嚨不太舒服。」

阿金嬤關心兒子身體狀況，假兒子在電話表示過年準備帶著妻小回屏東向阿金嬤拜年，但公司目前投資一筆土地資金不足，希望從母親這邊能先借一點，阿金嬤一聽兒子有急需，立即匯出2筆戶頭內所有的存款共34萬元。

假兒子食髓知味，再打電話給阿金嬤表示資金仍不夠，阿金嬤立刻把自己身邊準備好的紅包錢、生活費，及向隔壁鄰居借錢共15萬元以無摺存款方式將錢匯至指定帳戶，過了數日，阿金嬤想起關心兒子的公司狀況，打電話給媳婦詢問，媳婦大吃一驚，告知阿金嬤她兒子根本沒換電話，更沒因為公司周轉需要借錢，阿金嬤才趕緊至派出所報案。

刑事局統計，「猜猜我是誰」詐騙手法中，4年級生佔44%，而超過一半的被害人為家管或是退休人士，且身上有筆退休金或積蓄，容易成為詐騙集團下手目標，其中女性被害人的比例佔55%，又以「假冒子女（孫子女）借錢」，最容易使被害人上當。

警方呼籲，不妨與親友建立家人間的專屬「防詐密碼」，譬如「今年全家預計去哪旅遊」、「小時候媽媽怎麼稱呼暱稱」等此類「防詐密碼」，並提醒家中長輩，若接獲未知或陌生來電自稱親友，而且電話裡有提到借錢事情，一定利用「防詐密碼」再三查證，千萬不要只憑電話中對方佯稱急需借錢，就立即匯款。

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