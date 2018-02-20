春安績效當考績？ 鳳山分局作法引市警局長震怒

2018-02-20 15:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局鳳山分局長李謀旺到任未滿1個月，今卻被人PO文在臉書「靠北警察」，抱怨違背警政署體恤官警原則，開倒車要求春安績效等，李謀旺解釋純屬內部目標管理，當年終考績的客觀依據；傳市警局長何明洲為此震怒，通令徹查全市17個警分局有無違反警政署規定春安不評比的通令？

有官警在「靠北警察」PO文，指鳳山分局長李謀旺新官上任三把火，要求官警降低服勤時數、縮減加班費，原本每天上12小時，因預算不足改服勤10小時；還要求春安績效，違背前任署長陳國恩、現任署長陳家欽要求春節常態化的美意。

PO文者表示，陳家欽大力推動業務簡化，取消各式不必要勤業務，今年終於盼到春安沒有績效評比；不料，春安起跑當天，突然接獲通報要求單位統計取締賭博和毒品績效，經詢問鳳山分局高層，回覆沒評比，但有配績效達成件數；基層抨擊「一個分局長直接卯起來跟署長、局長對幹」。

李謀旺表示，坦然接受批評，但做對的事、把事做對，他解釋，縮减加班費部分，是因有同仁反應勤務時間過長，影響休息等，才研議減少超勤時數，或改為一週一勤務方式，尚未定案，至於績效部分並未評比，只是內容目標管理，以做為年終考績依據。

據了解，警察局長何明洲對鳳山分局未依警政署要求行事，相當震怒，指示督察室追查高市17個分局，有無如鳳山分局要求經效達成件數，若有分局長違反規定，將予以行政懲處。