慣竊初五開工 失風被活逮

彭姓慣賊敲破車窗下手行竊，因玻璃碎裂聲過大，隨即被車主壓制。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-02-20 14:43

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市有多項毒品、竊盜前科的37歲彭姓慣竊，因缺錢買毒品，今天上午打破路旁停放車輛車窗欲下手行竊，不料因玻璃碎裂聲過大，還沒得手就被36歲謝姓男車主發現，2人扭打一團引起民眾報警，彭男落網後直呼：「初五開工真不順！」，訊後警方依竊盜罪嫌將彭男移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警分局平鎮派出所副所長蕭美賢表示，今天上午9點45分接獲民眾報案指稱，平鎮區某路段有2人正在扭打，情勢激烈到一旁停放的車輛車窗都破了，警方獲報不敢大意，立即派巡邏員警趕赴現場處理。

警方表示，員警到場發現彭賊已被謝姓車主壓制在地，謝男見警方到來，連忙指著彭男大喊「他是小偷」；警方調查，彭男先用一字起子打破謝姓車主車窗，再拿走副駕駛座上的包包，因玻璃窗碎裂聲響過大，被謝姓車主發現衝出與彭男扭打。

倒楣的謝姓車主說，今天初五一大早先到公司開工，就返回平鎮區住家準備載妻小到龍潭遊玩，誰知道才剛停好車上樓，就聽見「碰」一聲，下樓查看就看到自己的車輛車窗破一大洞，還有人伸手進車內拿著自己的包包，當場傻眼。

彭男供稱，因為沒錢買毒品，想說初五開工大家荷包滿滿，於是先到中壢區偷機車代步，原本想騎到風景區停車場下手，但騎到平鎮區看見謝姓車主剛停車車內又有包包才下手，沒想到破窗行竊後立刻被抓，實在很倒楣！

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