暢遊台南 警方出動「空拍機」指揮疏導交通

今年春節假期，南市警方運用科技、決戰空中，疏導台南春節連假交通。（市警局交通大隊提供）

2018-02-20 13:32

〔記者蔡文居／台南報導〕今年春節連續假期，台南市轄區「月津港燈節」活動及八大風景區均出現大量出遊的人潮、車潮。南市警察局為確保春節連假出遊及風景區與各主要道路交通順暢，透過跨域聯合「交控中心」及出動「空拍機」指揮疏導交通，讓民眾順利暢遊台南。

市警局交通大隊表示，今年春節，警察局成立春節連續假期交控中心，指定專人24小時監控轄區各重要路口車流，隨時調度指揮，並整合市府交通局、工務局、公路總局工務段及國道高速公路局交控中心，即時監看重要交流道周邊及聯絡道路車流，以掌握交通壅塞源頭，利用遠端控制號誌秒數。

同時，也在各重要大路口出動空拍機即時掌握車流狀況，在第一時間派遣警力疏導車流與路況排除，同時充分利用LINE交通群組互相聯繫及臉書專頁傳遞訊息並調度警力。

高速公路沿線分局也利用路口監錄系統即時監看車流情形，機動配合調整勤務，並由交通警察大隊勤指中心與各分局勤指中心充分合作，於接獲各類狀況通報時，均能立即指揮各分局線上勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報。累計規劃交通崗252處，出勤3438人次警力。

交通大隊表示，這次假期期間警方主動上線警察廣播電台插撥路況、替代道路資訊163則及提供地方廣播群組託播即時路況共計238則，善用廣播，發揮功效。

警方表示，這次假期台南交通得以順暢，得力於「運用科技」、「決戰空中」，利用LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，發揮事半功倍之效，能讓民眾安心、開心、平安出遊。