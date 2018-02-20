持變造電子簽證 4孟加拉男欲入境桃機遭攔截

4孟加拉男持變造電子簽證欲闖關遭攔截。圖為桃機一景。（資料照）

2018-02-20 13:27

〔記者姚介修/桃園機場報導〕今年春節期間入出境旅客大增，大年初四昨（19日）下午4名孟加拉籍年輕男子，利用移民官忙於查驗大量旅客通關之際，企圖持用變造電子簽證（e-Visa）入境，但仍遭移民官識破，成功將4名企圖不法入境入境台灣的旅客攔截。

國境大隊於昨（19日）動員所有人力執行春節疏運任務，就在旅客一波波湧入時，有4名持我國電子簽證（e-visa）之外籍旅客，由於通關時與移民官應答時神色緊張言詞閃爍，隨後遭眼尖移民官發覺其電子簽證有異，提交幹部嚴查，經移民官向外交部領事事務局桃園機場辦事處查詢後，該4名孟加拉年輕男子之電子簽證原係核發給另外4名男女，而且皆已使用後離台，當場揭穿他們的謊言。

經調查，此批偽造之電子簽證技術較以往查獲案件精良，連簽證上列印之QRcode掃描讀取之基資都相符，疑似是利用QRcode產生器軟體偽造後移植於電子簽證上，經詢問4名孟加拉籍旅客中，僅1名33歲帶頭M嫌略懂英文，由其帶領另3名20餘歲年輕男子來臺，渠供稱電子簽證係以美金4000元代價，委由孟加拉當地1家簽證代辦公司申請，並不知簽證係偽造，並強調其亦有入境他國之紀錄，因此次來臺有重要洽商行程，希望移民官能允許先行入境，移民官再深入追問來台洽商及旅遊相關行程，嫌犯卻無法交代，其他3人則完全語言不通，也明顯違背常理，由於涉有來台從事非法目的之嫌，當場拒絶他們入境並遣返離境。

移民署表示，我國為促進國際觀光，便利商務人士來台洽商，建置電子簽證網路申請系統，供我國開放申請電子簽證之國家人士申請，即使系統便民服務，又適逢春節專案勤務期間，移民署國境大隊雖全體動員加快疏運旅客，仍秉持以往嚴格之查緝標準，以持續強化人流管理，維護國境安全，來台外籍旅客應循合法管道申請簽證，以維自身權益。

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