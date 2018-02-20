彰化和美透天厝火警 5口之家2死3傷

彰化和美發生2死3傷的民宅火災。（記者劉曉欣翻攝）

2018-02-20 08:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕令人傷心的大年初五！彰化縣和美鎮彰新路一棟透天民宅今天凌晨1點多發生大火，彰化縣消防隊到場灌救，卻仍造成2死3輕傷，死者是年逾7旬江姓老夫妻，傷者是兒子一家3口，兒子在暗夜大喊「救命」，但老夫妻仍不敵火舌，命喪火場，起火原因仍在調查中。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋表示，由於江家分住3棟相連的透天厝，派遣15車40人灌救，火勢在2時多獲得控制，初步研判起火點是老翁夫妻居住的2樓建物，竄燒到隔壁兒子家，老夫妻最後被發現倒臥在2樓的樓梯間，兒子一家3口則逃到頂樓待援，由消防人員破壞門窗進入救出。

黃琮棋表示，這起火警造成江家一家5口2死3傷，死者是江姓老翁（77歲）與妻子（76歲），兒子（45歲）、媳婦（46歲）與孫子（12歲）則是輕微嗆傷，目前兒媳都在彰基燒燙傷中心，以預防性嗆傷治療，住院觀察；江姓男童則在彰基兒童醫院觀察室，無明顯外傷，起火原因仍待進一步調查。

這起暗夜火災，鄰居飽受驚嚇，因為江姓老翁與兒女都住在相連的3棟透天厝，老翁的兒孫住在邊間，改建成3樓半建築，老夫妻與女兒的住所，均是2層樓的建物。

鄰居透露，江姓老翁多年前曾經小中風，但仍可行動自如，老翁兒子則在鴻海集團上班，平日都在中國工作，原本預計明天返回工作地；老翁的女兒、女婿昨晚剛好不在和美過夜，逃過一劫，江女今晨返回火場，見到天倫永隔，痛哭失聲。（11:20更新）

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