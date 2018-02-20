彰化民宅凌晨火災 一家五口2死3傷

2018-02-20 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣和美鎮彰新路二段37巷一棟3層樓民宅，今（20日）凌晨1時許發生火災，70來歲的江姓夫妻雙雙葬身火窟，兒子一家3人輕微嗆傷，目前仍在調查起火原因。

據《蘋果日報》報導，彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋指出，今日凌晨1時21分收到火災通報，派出15輛消防車和40名消防員灌救，約在2時10分控制火勢，並於2時32分撲滅。

起火建築物內，77歲的江姓丈夫和76歲的妻子不幸喪命，40來歲的兒子與媳婦和12歲左右的孫子嗆傷，起火原因尚待鑑識調查。