看完《角頭2》年輕人圍殺男子 沒想到堵到真角頭

2018-02-19 17:59

〔記者黃建華／高雄報導〕黑幫電影《角頭2》春節票房熱賣，不少兄弟前往各大電影院朝聖，未料，大年初三昨天深夜，高雄MLD台鋁影城有數名年輕影迷看完《角頭2》後，角頭魂上身，持刀械企圖圍殺一名看不順眼的男子，沒想到對方真的是角頭，混戰中遭圍堵的男子掏槍連開數槍，嚇得對方3、4人狼狽逃竄，開槍男也揚長而去。

這起在影城外公然鬥毆引發槍擊事件，幸未釀成傷亡，高市警方事後獲報，漏夜通報線上警網搜捕未果，但已鎖定36歲的蔡姓男子涉嫌重大，正積極追緝中。