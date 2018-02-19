去年才從警大畢業 桃園警局巡官 高雄自家上吊

2018-02-19 17:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕桃園市警局王姓巡官今晨被發現上吊於高雄自家房內，年僅23歲就失去寶貴生命，新興警方趕到現場找到遺書，但遺書上並没有交代尋短原因，王巡官的父母白髮人送黑髮人，悲慟逾恆，警方報請檢察官相驗，初步研判無他殺跡象，家人懷疑可能工作環境壓力過大，或本身太過自我要求才會尋短。

警方指出，今（19）日6時10分許王巡官的母親報案，指兒子於半夜0時許刷完牙返回房內後就未再出來，今晨經過見房門未關，走近一看，發現兒子以紗布穿過在3樓吊沙袋的掛勾上吊，她見狀急忙衝進廚房，拿菜刀將紗布切斷並報警，但警、消趕到，研判王巡官已氣絕多時。

王母哭紅雙眼，無法置信過年團圓日，竟成和愛子最後一面之日；警方調查，王巡官警大82期畢業，去年才剛畢業，家有一兄及二位姐，排行最小，今午已通知桃園市警局資訊室主任。

據了解，現場留有遺書，大致是交代後事，未有尋短原因，父母表示，兒子財務並無狀況，目前單身，租屋在外應無財務或感情因素，不排除可能工作環境壓力過大，或本身太過自我要求才會尋短。

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