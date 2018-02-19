自駕追撞前車 邱太三坦言：判斷錯誤

邱太三下車後連連向計程車運將道歉。（記者許國楨翻攝）

2018-02-19 15:35

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部長邱太三於大年初三在台中市駕車，疑未保持安全距離追撞前方停等紅燈的計程車，所幸雙方均未受傷，車輛輕微受損，兩人酒測無酒精反應，邱則頻向司機致歉，坦言自己「判斷錯誤」，因當時號誌剛由綠燈轉黃燈，他研判對方應會快速通過，不料卻停了下來，才會撞上，後續將交由保險公司處理。

邱太三受訪時自嘲「一撞大吉」，表示當天因總統蔡英文至台中梧棲浩天宮發紅包，他也回去跟老朋友敘舊，而後趕回台中準備參加高中死黨聚會，不料他煞車不及，追撞前車，造成對方後車廂鈑金輕微凹陷，他原欲與對方私下和解，賠償車損，不過因對方有保險，要出險必須報案，才請警員到場協助。

邱太三也坦言自己「判斷錯誤」，當時的情況是綠燈剛好轉為黃燈，他推測前車應該會快速通行，結果對方卻停了下來，就來不及了；邱說，因是私人假期，因此未帶隨扈、駕駛同行，「我叫他們到台中的話，不太方便，而且這樣他們就沒辦法陪家人過年，所以我就想那我自己開」。

邱太三指出，案發後，他與司機閒聊，發現對方是在台北執業、回台中過年，初五才要返回台北工作，對方還問他：「你真的是部長？」，他回：「恐怕是喔」，對方還說那這樣「電視會不會播出來」；邱說，他自知理虧，私下有先賠對方5000元，讓對方可以先修理車子，不要影響對方工作。

警方調查，18日下午3時許，邱太三駕駛綠色馬自達轎車，行經台中市台灣大道與館前路口，疑未注意車前狀況，且沒保持安全車距，不慎追撞前方停等紅燈的計程車，司機報案後，警員到場處理，對雙方實施酒測，均無酒精反應，不過警方與司機第一時間都沒認出部長身份，也被網友虧「有眼不識『太』三」。